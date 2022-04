Mourinho critica il campo del Bodo: "Giocare sul sintetico è un altro sport"

Sui giocatori del Bodo e l'interesse per Solbakken. "Non mi interessa nulla se non vincere domani. Non parlo di singoli giocatori, soprattutto se giocano per altri. Parlo del Bodo globalmente e penso che abbiano buoni giocatori".

State vivendo con orgoglio il fatto di essere l'unica italiana in Europa insieme all'Atalanta?

"A me piacerebbe che ci fossero altre italiane. Quando giochiamo contro Napoli o Inter sarebbe meglio per noi se giocassero tornei europei. Sarebbe molto più bello ma la verità è che in Europa ci siamo solo noi e Atalanta. Speriamo di fare bene".

Sul sintetico.

"Il calcio deve essere giocato sul naturale. Sul campo sintetico è un altro sport. A volte mi lamento anche del nostro campo, ora è buono, ma in precedenza non lo è stato. Non sono lamentele vogliamo solo giocare il miglior calcio. Non ci sono scuse. Il meteo è il meteo e il campo è il campo. Dobbiamo guadagnare le semifinali. Il Bodo è una buona squadra perché gioca bene anche sul naturale. Non ci diedero due rigori ma giocarono bene. Sono una buona squadra"