Mourinho: "Ko di Mancini per un campo di plastica. Andiamo noi in semifinale"

ROMA - La maledizione Bodo si abbatte nuovamente sulla Roma. La squadra di Mourinho è stata battuta 2-1 dai norvegesi: dopo il vantaggio iniziale di Pellegrini è arrivata la rimonta del Bodo con le reti di Wembangomo e Vetlesen. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Cosa ha funzionato? E cosa poteva essere fatto di più?

Fatto di più? Il secondo gol sono da palla inattiva, che è sempre un gol importante e noi li facciamo tanti: piace farlo ma non concedere, è mancanza di concentrazione. Il primo gol è assolutamente ridicolo. Ma vi dico veramente che la cosa che mi preoccupa di più è l'infortunio di Mancini: è preoccupante, su un campo di plastica. Perdiamo 2-1, c'è il secondo tempo all'Olimpico da giocare con la nostra gente. Non ho problema a dire che mi sento favorito per la semifinale.

C'è fiducia quindi?

Certo. Totale fiducia nei giocatori, nello stadio, nell'appoggio della nostra gente. Giochiamo contro una squadra difficile. Ho fiducia di avere un buon arbitro con un buon assistente. Già a Roma contro di loro l'arbitro non ha visto due rigori nettissimi per noi. Oggi nel primo tempo due giocate per il gol dove hanno segnalato fuorigioco, dopo nel secondo tempo finisce con la situazione ridicola con un fuorigioco su rimessa laterale. Questo dimostra il livello.