Roma in ansia per l'infortunio di Mancini al ginocchio. La situazione

ROMA - La Roma in ansia per l'infortunio di Gianluca Mancini. Al minuto 68 della sfida tra Bodo e Roma, il difensore è stato costretto ad alzare bandiera bianca: si è accasciato sul terreno di gioco ed ha terminato in anticipo il match a causa di un problema accusato al ginocchio destro. Il numero 23 ha lasciato il campo zoppicando ed al suo posto è entrato Chris Smalling. Mourinho al termine del match: "Sono preoccupato per questo infortunio causato da un campo di plastica". La Roma rientrerà domani pomeriggio alle 15 dalla Norvegia, poi il difensore si sottoporrà agli accertamenti per capire l'entità del problema al ginocchio.