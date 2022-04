Roma, ansia per Mancini: oggi gli esami. E preoccupa anche Abraham

ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Gianluca Mancini. Il difensore è stato costretto a uscire in anticipo dal campo nel match contro il Bodo per un problema al ginocchio dopo un movimento innaturale. "Sembra un brutto infortunio", aveva dichiarato Mourinho al termine del match. Insomma, la squadra è in ansia per le sue condizioni sebbene il difensore oggi abbia raggiunto l'aereo che lo riporterà a Roma senza zoppicare.

La Roma spera possa trattarsi "solamente" di una distorsione, lasciando quindi il campo per una ventina di giorni. La squadra sbarcherà a Fiumicino intorno alle 13.30, poi il giocatore sarà esaminato per verificare le condizioni del ginocchio.

Qualche preoccupazione anche per le condizioni di Tammy Abraham che ieri ha accusato qualche colpo di troppo durante la sfida col Bodo. Il centravanti inglese è rimasto in campo fino al termine del match ma oggi zoppicava un po' per i postumi dei colpi ricevuti. Anche lui sarà da monitorare per la gara di domenica contro la Salernitana: non sarebbe da escludere un turno di riposo per riaverlo fresco per le prossime gare contro Bodo e Napoli.