Roma, tifosi furiosi per il mancato rigore: “Impossibile non vederlo”

ROMA - La Roma e i suoi tifosi sono furiosi per l'arbitraggio di Volpi e per il lavoro di Mazzoleni al Var. Un primo tempo di polemiche, fischi, proteste ma soprattutto caratterizzato dai rigori. Uno non assegnato alla Roma sul fallo nei confronti di Mkhitaryan, l'altro invece tolto per il contatto su Felix avvenuto a detta dell'arbitro fuori dall'area di rigore. Volpi ha infatti cambiato idea andando al monitor (per regolamento non sarebbe dovuto andare), facendo scatenare l'ira dei tifosi per il doppio rigore non assegnato: "Quello su Mkhitaryan è netto: è incredibile non assegnarlo. Qualcosa non quadra", scrivono tanti tifosi sui social.