Smalling: “Vittoria di carattere, ora il Bodo insieme ai tifosi”

ROMA - La Roma vince all'Olimpico sotto gli occhi di 64mila spettatori. La squadra di Mourinho ha trovato una vittoria per 2-1 al cardiopalma negli ultimi minuti della partita contro la Salernitana grazie alle reti di Carles Perez e Smalling. Al termine del match il tecnico è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato: “Eravamo sotto di un gol, ma volevamo i tre punti, non potevamo permetterci di non vincerla. Abbiamo avuto carattere e l’abbiamo vinta”.