Roma-Bodo, sold out giallorosso! Oltre 60mila all'Olimpico

ROMA - Altro bagno d'amore per la Roma di Mourinho. Dopo i 64mila spettatori per la sfida contro la Salernitana, i tifosi sono pronti a riempire l'Olimpico. Sarà tutto esaurito per la sfida di giovedì sera per il quarto di ritorno di Conference League contro il Bodo: oltre 62mila spettatori riemppiranno gli spalti riservati ai giallorossi, per sostenere la squadra e portarla alla rimonta dopo il ko per 2-1 in Norvegia. Sarà il primo sold out con la capienza al 100%, ma in questa stagionerà il ben l'undicesimo tutto esaurito. Un amore per la Roma incondizionato, al di là dei risultati.