Roma, Smalling d’oro: pilastro della difesa, goleador e “Gigante buono”

ROMA - La Roma ha alzato il muro davanti alla sua porta, nelle ultime sei partite di campionato ha incassato solamente due gol riuscendo così a risalire la classifica e mantenersi al quinto posto. Merito della squadra che con il nuovo assetto ha trovato maggiore equilibrio, merito anche di Chris Smalling che è tornato a essere il vero pilastro della difesa. La condizione dell'inglese fin qui è stata esaltante, passando dalla sua costante presenza in infermeria la scorsa stagione a saltare davvero poche partite per problemi fisici in questo suo terzo anno in giallorosso. Merito del duro lavoro che ha portato avanti per guarire dal problema al ginocchio, merito dello staff medico della Roma che ha fatto di tutto la scorsa estate per garantirgli una stagione in campo e a disposizione di Mourinho. A ottobre l’ultimo stop per un problema muscolare, ma in campionato il trentaduenne non salta una partita per infortunio dal 21 novembre, con ben diciotto gare consecutive in campo.