Bodo, confermata la squalifica di Knutsen. I tifosi preparano 2000 maschere col suo volto

ROMA - Niente panchina per Kjetil Knutsen , il tecnico sarà costretto a saltare la sfida di domani tra Roma e Bodo. Il club norvegese aveva presentato ricorso alla squalifica temporanea della Uefa durante l'indagine per i fatti risalenti alla gara d'andata tra il tecnico e Nuno Santos. Niente da fare per il club, ricorso respinto e Knutsen in tribuna all'Olimpico.

Knutsen Quest'oggi non si è presentato in conferenza stampa, il club nei giorni scorsi aveva definito la squalifica "scioccante" e aveva provato a fare ricorso per avere l'allenatore in panchina. A nulla è servito, la Uefa ha deciso di squalificarlo durante l'indagine disciplinare.

I tifosi del Bodo hanno risposto alla squalifica del tecnico in modo molto ironico, facendo stampare 2.000 mascherine con il volto del tecnico da sfoggiare nel settore ospiti. Come scrive Spleis.no. il ricavato, per ora circa 70mila corone, sembrerebbe essere devoluto all'UNICEF con il fine ultimo di sostenere le vittime della guerra in Ucraina.