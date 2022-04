Roma, Zaniolo torna a sorridere: doppietta 1157 giorni dopo quella col Porto

Il 12 febbraio 2019 Nicolò Zaniolo realizzò la sua prima doppietta da professionista in una partita europea, contro il Porto. Poi due anni da incubo, una stagione fin qui non esaltante e qualche panchina per ritrovarsi. Oggi, proprio in un’altra partita europea, ha realizzato una doppietta. Torna alla doppietta 1157 giorni dopo. Una liberazione. Che possa essere il segnale della vera rinascita di un ragazzo sfortunato ma tanto tanto forte.