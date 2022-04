Cristante: “Questa Roma merita rispetto. Ora piedi per terra”

ROMA - Una Roma spettacolare ha strapazzato il Bodo/Glimt. La squadra di José Mourinho ha battuto i norvegesi 4-0 grazie alla rete di Abraham e alla sensazionale tripletta di Nicolò Zaniolo, il man of the match. La Roma vola in semifinale di Confedrence League dove affronterà il Leicester. Al termine del match Cristante è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato.