Zalewski, l'invenzione di Mourinho: così alla Roma è diventato grande

ROMA - Nicola Zalewski è talmente romanista che le partite non le gioca, le vive. In un modo tutto suo, mescolando passione, grinta, applicazione e persino quella sana strafottenza che permette ai giovani di farsi largo in un mondo pieno di ostacoli. Da diamante grezzo a calciatore "mourinhiano" il passo è stato abbastanza breve, anche se per modellarsi a immagine e somiglianza dello Special One ci sono voluti 7 lunghi mesi. Un apprendistato necessario anche a farsi apprezzare da tutti, pur non avendo il curriculum di altri compagni. Sette mesi fatti anche di sofferenza e di un dolore talmente profondo che solamente chi ha perso un padre può comprendere.