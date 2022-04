La Roma parte Napoli: i tifosi caricano Zaniolo, selfie con Mourinho VIDEO

ROMA - Pasqua di lavoro per la Roma di José Mourinho impegnata domani nel match al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Questa mattina la squadra si è allenata al Fulvio Bernardini di Trigoria, questo pomeriggio alle 17 invece ha preso un treno dalla stazione Termini per Napoli dove domani alle 19 avrà l'occasione di prendere punti sulla Juventus fermata ieri 1-1 dal Bologna.

Una decina di tifosi hanno atteso la squadra davanti alla stazione: tanto sostegno per Zaniolo reduce dalla tripletta in Conference League contro il Bodo/Glimt. Selfie invece per Mourinho, applaudito dai romanisti. Con la squadra è partito anche Leonardo Spinazzola, sempre più vicino al rientro in campo.