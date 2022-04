La frase urlata da Mourinho dopo il pari di El Shaarawy in Napoli-Roma

ROMA - Mourinho show negli ultimi minuti della partita tra la sua Roma e il Napoli. Scatenato il tecnico protoghese durante il lungo recupero assegnato da Di Bello, di ben otto minuti. Prima di tutto l'esplosione di gioia di Mourinho per il gol arrivato da El Shaarawy , inserito da lui negli ultimi minuti e che ha risposto presente con un destro a giro che ha battuto Meret. E subito dopo il gol lo Special One ha cominciato a urlare: "È giusto, è giusto" , riferendosi al pari strappato dai giallorossi.

Mourinho poi a pochi minuti dal termine della partita se l'è presa con la panchina del Napoli per una rimessa laterale che gli azzurri non avevano riconsegnato alla Roma. In quel frangente Rui Patricio aveva buttato il pallone fuori per soccorrere un giocatore azzurro che era rimasto a terra. Da lì la protesta di Mourinho contro il Napoli che non ha riconsegnato il pallone ai giallorossi.