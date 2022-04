La Roma non molla mai: nove punti conquistati negli ultimi minuti

ROMA - La Roma esce dal Maradona con un punto e una certezza: la squadra di Mourinho non molla mai ma lotta sempre fino alla fine del match. A certificarlo sono i punti conquistati nel corso della stagione negli ultimi minuti, in questo caso negli ultimi cinque minuti del match (più recupero), quando in più di un'occasione è riuscita a recuperare la partita strappando un pari o addirittura una vittoria. In ben sei match la Roma è riuscita a prendere punti quando era sul pari o in una situazione di svantaggio.