Roma, la protesta dei tifosi: “Sozza nato a Milano, come può arbitrare l’Inter?”

ROMA - La tifoseria giallorossa è piuttosto perplessa dalla designazione della Lega per la prossima giornata di campionato. Si giocherà Inter-Roma, gara fondamentale per lo scudetto e per la lotta al quarto/quinto posto. La designazione lascia dubbi tra i romanisti perché arbitrerà Simone Sozza , trentaquattrenne nato e cresciuto a Milano.

"Un milanese che arbitra l'Inter, ma è pazzesco", uno dei tanti post social dei tifosi romanisti. Sozza è della sezione di Seregno, comune a circa venti chilometri dalle porte di Milano: "Ma di tanti arbitri che ci sono in circolazione, come si può designare uno che è di casa? Poi dicono che noi tifosi pensiamo male", "Ma questo non tutela nemmeno Sozza che adesso si sente sotto pressione ad arbitrare per la prima volta l'Inter", "Inevitabilmente questa situazione porterà polemiche, ed è giusto così: Inter-Roma non può essere diretta da un milanese".

Tanti messaggi dei romanisti hce chiedono spiegazioni sulla decisione di affidare una partita così importante a un arbitro di Milano. "L'Inter gioca doppiamente in casa", il commento ironico di un romanista. Una decisione che porterà a polemiche.