Mourinho in silenzio: Inter-Roma la gioca così

ROMA - La prepara in silenzio, come le altre due. Sperando in una combinazione di fluidi diversa, che consolidi il piazzamento europeo e tenga aperta la finestrella sulla Champions. José Mourinho si avvicina alla partita che ha definito «emozionale» scegliendo di non apparire. Le lamentele per l’arbitraggio di Napoli, unite alla designazione del lombardo Sozza che sarebbe stato tema di domande, lo hanno spinto a rinunciare alla conferenza stampa della vigilia. Parlerà ai media solo dopo Inter-Roma, che in Coppa Italia provocò il suo rumoroso sfogo negli spogliatoi contro i giocatori.

Roma, fiducia Mourinho Ma quella Roma non aveva ancora la stabilità e la struttura che l’hanno condotta ai tre mesi di campionato senza sconfitte (12 giornate). Anzi, l’Inter è l’ultima squadra italiana ad averla battuta, nel quarto di finale in gara unica giocato a San Siro l’8 febbraio. La Roma di oggi, rinfrancata dalla conquista di una semifinale europea e autorevole protagonista anche allo stadio Maradona, è convinta di poter sfidare i Campioni senza complessi d’inferiorità. Il primo a crederlo è proprio Mourinho, che si è detto più volte orgoglioso dei progressi tecnici e caratteriali: stavolta gli applausi della Curva Nord, o gli omaggi della società alla quale è rimasto legato, non gli basteranno. L’idea di allungare la striscia positiva, a costo di complicare la corsa degli amici interisti, lo stuzzica non poco.