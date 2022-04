La singolare rapina dei ladri: rubata una maglia autografata da Totti!

VINCI - Come reagireste se entrando in casa non trovaste più la maglia autografata del vostro idolo? Un fatto singolare accaduto in provincia di Firenza, a Vinci, dove una donna ha denunciato alla Polizia l'accaduto. I ladri, secondo quanto raccontato dalla proprietaria di casa, si sarebbe introdotti nell'abitazione rompendo un vetro e oltre alla maglia numero 10 firmata personalmente dall'ex capitano della Roma hanno portato via anche degli oggetti di bigiotteria. Poca roba rispetto alla casacca di Totti, ben più preziosa almeno a livello affettivo. La Polizia continua a indagare sull'accaduto.