Roma, infortunio per Mkhitaryan: si teme lo stiramento. Salterà il ritorno

ROMA - Brutte notizie per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è stato costretto a uscire nel secondo tempo del match contro il Leicester, nella semifinale d'andata di Conference League per un problema muscolare. Al termine del match sono arrivate le prime indicazioni sull'infortunio: potrebbe trattardi di uno stiramento al quadricipite della coscia destra. Un problema che lo costringerà - se gli esami confermeranno la diagnosi - a saltare la sfida contro il Bologna ma soprattutto la gara di ritorno contro il Leicester in programma giovedì prossimo.