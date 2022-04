Roma, Dan Friedkin a Leicester festeggia con i tifosi al Mc Donald’s

ROMA - La Roma trova un pareggio prezioso al King Power Stadium nella semifinale d'andata di Conference League: il passaggio alla finale di Tirana passa quindi dalla partita di giovedì prossimo in un Olimpico tutto esaurito. Saranno oltre 60mila i romanisti atteso allo stadio, ieri a Leicester erano invece ben 1600, più uno: Dan Friedkin infatti è volato in Inghilterra per sostenere la squadra in tribuna e far sentire il suo appoggio al lavoro di Mourinho.