Roma, Mourinho ringrazia i tifosi: “Ora testa al Bologna, ci vediamo all’Olimpico”

ROMA - La Roma e Mourinho ringraziano i tifosi che ieri erano al King Power Stadium per la semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester terminata 1-1. Circa 1600 romanisti hanno sostenuto ininterrottamente la squadra per tutti e novanta i minuti, dando ancora una volta il loro supporto ai giocatori e a Mourinho. Il tecnico dopo la partita ha voluto ringraziare i tifosi con un post su Instagram: foto del settore ospiti e un ringraziamento condito da due cuori giallorossi. "Appuntamento a domenica", ha scritto poi il tecnico. La Roma sfiderà il Bologna, l'Olimpico è pronto al tredicesimo sold out stagionale.