Incredibile Felix: a Leicester ha incontrato il suo ex insegnante in Ghana

ROMA - Un incredibile incontro, casuale e inaspettato. Felix dopo la partita contro il Leicester del King Power Stadium ha ritrovato sugli spalti il suo ex insegnante di Scienze alla Berekum Presbyterian Senior High School, in Ghana. L'attaccante giallorosso è entrato a sei minuti dalla fine del match cercando qualche spunto per aiutare la squadra a mantenere il risultato e a provare un contropiede vincente: alla fine della partita mentre stava andando verso il tunnel che porta negli spogliatoi è stato richiamato da un tifoso sugli spalti. Enoch Adomako, in passato insegnante del giovane attaccante giallorosso, lo ha richiamato lasciando Felix incredulo per l'incontro. Dopo essersi salutati il numero 64 della Roma gli ha regalato una maglia.