Roma, i Friedkin vicini all'acquisto del Cannes

L'interesse del presidente della Roma per il Cannessarebbe legato anche al progetto di sviluppo immobiliare legato al club con un nuovo stadio. Presto - forse anche durante il Festival in programma tra il 17 e il 28 maggio - le parti potrebbero annunciare l'accordo e il passaggio di proprietà. I Friedkin potrebbero espandersi anche in Belgio e sarebbero interessati all'acquisto anche del Courtrai, Kortrjik in fiammingo, dove ora gioca in prestito il giallorosso Reynolds.