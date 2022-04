Roma, Mkhitaryan fuori 20 giorni: lesione al flessore della coscia destra

ROMA - La Roma perde Henrikh Mkhitaryan per venti giorni. Il trequartista armeno oggi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno riscontrato una lesione al flessore della coscia destra. Mkhitaryan si era infortunato nel corso della semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester: l'infortunio lo costringerà a rimanere fermo per venti giorni, saltando quindi il ritorno di giovedì prossimo all'Olimpico. L'obiettivo dell'armeno è tifare i propri compagni di squadra per esserci poi alla finale di Conference che si giocherà a Tirana il prossimo 25 maggio.