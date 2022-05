Roma, i campioni del passato all’Italian Guineas Day

Oggi molti campioni della AS Roma del passato si sono dati appuntamento all'ippodromo Capannelle di Roma in occasione dell'Italian Guineas Day. Roberto Pruzzo (con la figlia Roberta), Ubaldo Righetti, Alberto Faccini, Massimiliano Cappioli, Giovanni Cervone e Tonino Tempestilli allietati dalla presenza di Erminio Sinni campione di the voice senior, si sono ritrovati in terrazza Derby per sostenere Nonna Ercolina, cavalla di proprietà dell'altro ex giallorosso Antonio Tony Di Carlo, impegnata nella 6 corsa nel premio "Regina Elena Italia 1000 Guineas La Gioconda".