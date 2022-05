ROMA - José Mourinho raggiunge un importante traguardo con la Roma. Oggi lo Special One, nella sfida contro il Bologna ha raggiunto le 50 panchine giallorosse. Dalla prima contro il Trbzonspor a questa contro gli emiliani, tante partite a guidare la squadra e tanto entusiasmo ha portato ai tifosi, in casa e in trasferta. Oggi le 50 contro il Bologna, con la speranza di prendere i tre punti e proiettarci al meglio alla sfida di giovedì prossimo contro il Leicester.