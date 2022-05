Roma, rigore non fischiato. Tifosi furiosi: “Ma la sala Var è collegata? Assurdo”

ROMA - Roma-Bologna si è aperta subito con un caso da moviola. Dopo appena cinque minuti di gioco la squadra di Mourinho a gli oltre 60mila spettatori presenti all'Olimpico hanno protestato vivacemente per un fallo di mano di Medel in area di rigore. Per Fabbri non c'è stato nulla, ma sia i giocatori, sia Mourinho e i tifosi hanno continuato a protestare chiedendo l'intervento del Var. Che non c'è stato. Il fallo di mano ha scatenato le polemiche social dei romanisti che hanno avuto modo di rivederlo sullo schermo: "Ma la sala Var è collegata? È assurdo non fischiare un fallo del genere", il post che ha preso tanti consensi. "La tocca platealmente col braccio per impedire il passaggio in area di rigore, non riesco a credere che Fabbri e Piccinini non abbiano assegnato il penalty".