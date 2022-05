Zaniolo, astinenza da gol all’Olimpico: in campionato non segna da 912 giorni

ROMA - Nicolò Zaniolo ha bisogno di gol per lasciarsi definitivamente alle spalle le negatività di una stagione altalenante, causata chiaramente dal doppio terribile infortunio ai crociati. Il talento giallorosso in questa stagione ha realizzato sette gol, solamente due però in campionato. Reduce dalla grande tripletta contro il Bodo , la Roma e i tifosi adesso si aspettano qualche rete in più per aiutare Abraham in attacco e la squadra a trovare punti importanti per il mantenimento del quinto posto in classifica.

Fin qui in Serie A Zaniolo ha alternato prestazioni importanti e apparizioni sottotono, segnando due reti in trasferta e nulla più. I tifosi aspettano il gol all'Olimpico, lo aspetta anche lui che in più di un'occasione ha tentato il tiro anche da posizioni proibitive. Ma Nicolò cerca la rete perché in casa manca da davvero tanto: sono infatti 912 giorni di astinenza all'Olimpico in campionato. Tanti, troppi ma giustificabili considerando gli infortuni. L'ultima rete di Zaniolo all'Olimpico in campionato risale al 2 novembre 2019, la rete splendida segnata contro il Napoli.

Adesso Zaniolo avrà un'ultima occasione per chiudere la stagione con una rete in casa in Serie A: la sfida del 14 maggio contro il Venezia. Ci proverà in tutti i modi per regalarsi una gioia e voltare pagina anche su questo capitolo.