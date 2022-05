Leicester, Rodgers “snobba” la Roma: allenamento e conferenza in Inghilterra

ROMA - Roma-Leicester si è già accesa. La tanto attesa semifinale di ritorno di Conference League sta già facendo parlare per la scelta del Leicester di fare tutto in casa alla vigilia della sfida. Il tecnico Brendan Rodgers ha infatti deciso di far sostenere l'allenamento dei suoi a Leicester e di intervenire in conferenza stampa dal King Power Stadium senza quindi rilasciare dichiarazioni a Roma. Solitamente nelle competizioni Uefa la conferenza stampa della squadra ospite viene svolta in trasferta, in questo caso all'Olimpico, il Leicester invece ha deciso di fare tutto con i giornalisti connazionali senza rilasciare indicazioni dallo stadio che giovedì vedrà i due club affrontarsi. Appuntamento quindi alle 10 per l'allenamento di rifinitura nel centro sportivo inglese, a seguire alle 11.30 la conferenza stampa. Solo dopo la squadra partirà per Roma e alle 19.15 sarà all’Olimpico per il walk around.