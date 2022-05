Roma, con il Leicester 15° sold out e un milione di tifosi totali all’Olimpico

ROMA - Mai sola. Un bagno d’amore lungo un’intera stagione, sia in casa sia in trasferta. I romanisti hanno dimostrato un incredibile attaccamento alla Roma di José Mourinho sostenendo la squadra a prescindere dalle prestazioni sul campo. Un Olimpico sempre strapieno, così come i settori ospiti esauriti anche nelle partite giocate in trasferta: i biglietti sono andati a ruba già dalle prelazioni riservate agli oltre ventuno mila abbonati. Non è stata quindi una grossa sorpresa vedere la fetta del King Power Stadium di Leicester riservata ai giallorossi esaurirsi dopo appena tredici minuti dall’apertura della prevendita.