Totti e il compleanno di papà Enzo: il messaggio commovente sui social

ROMA - La nostalgia non scompare col tempo, il ricordo del padre sarà per sempre legato a Francesco Totti che oggi ha voluto ricordarlo nel giorno del suo compleanno. Oggi Enzo Totti avrebbe compiuto 78 anni e l'ex capitano della Roma gli ha dedicato un post su Instagram. L'ex giallorosso ha condiviso una bella foto del papà con la canzone "Ovunque Sarai" di Irama e il messaggio molto semplice ma ricco di significato: "Buon compleanno Sceriffo", come veniva soprannominato da tutti gli amici e coloro che gli volevano bene. I tifosi hanno sostenuto Totti in questo giorno così particolare, l'amore per il papà scomparso non finirà mai.