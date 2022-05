Cristante: "Siamo carichi, vogliamo vincere. Mourinho ci ha dato mentalità"

ROMA - Ancora poche ore al match tanto atteso, domani sera alle 21 la Roma sfiderà all'Olimpico il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. Alla vigilia della sfida il centrocampista Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

La stanchezza avanza, avete speso molto anche nell'ultima partita mentre loro no. Tenerete il ritmo?

"Quando la stanchezza si sente le partite si fanno più difficile. Ma quando ci sono queste partite la stanchezza riesce ad andare oltre".

Vi sentite responsabili?

"Sappiamo che siamo l'unica squadra rimasta, siamo carichi. Vogliamo la Coppa. Dobbiamo dare tutto".

Come hai reagito all'arrivo di Mourinho? Cosa ha portato?

"Stupito e contento come tutti, non ce lo aspettavamo. Ha portato mentalità di vittoria, domani dovremmo far valere queste caratteristiche".

Il tuo futuro?

"Penso solo a domani, poi ci sarà tempo per parlarne".

Cosa significa avere tutta questa gente allo Stadio?

"Ci danno una marcia in più. Sono una marcia in più e possono aiutarci".

Come giudichi questa stagione?

"La stagione è lunga, abbiamo fatto 50 partite e tutte a livello altissimo, diventa difficile poi. Può succedere di sbagliare qualche partita".

Ti ha aiutato il periodo insieme a Fonseca di arretrare dietro in difesa?

"Tirando le somme si riesce ad avere maggiore conoscenza del campo"