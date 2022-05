Roma, rifinitura pre Leicester: Mourinho osserva dalla panchina

ROMA - Ultimo allenamento prima della grande sfida di domani sera, la Roma di José Mourinho questo pomeriggio ha svolto la rifinitura al Fulvio Bernardini in vista della semifinale di ritorno contro il Leicester. Massima concentrazione in campo, ma anche tanta serenità tra i giocatori che nel riscaldamento hanno riso e scherzato per smorzare la tensione per un match così delicato e che potrebbe regalargli una storica finale in Conference League.