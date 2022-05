Pellegrini insegue Totti: contro il Leicester è la notte del capitano

ROMA - Lorenzo Pellegrini può essere il capitano che alza la Coppa. Si è preparato alla grande per la partita di stasera e vuole portare la Roma a Tirana, ci tiene tanto a questo trofeo, forse più degli altri, da capitano. E da romano come Totti, che ha alzato l'ultimo trofeo nel 2008. E’ stato decisivo al King Power, una settimana fa, con il gol che ha portato in vantaggio la Roma e anche domenica scorsa, contro il Bologna, è stato tra i pochi a salvarsi quando è entrato in campo nella ripresa. Stasera ci sarà bisogno di far gol per mandare a casa il Leicester e Pellegrini, dopo Abraham, è il miglior realizzatore giallorosso. Senza Mkhitaryan, Lorenzo avrà ancora di più il compito di inventare. Sarà lui ad incaricarsi dei calci di punizione (tre gol con tre capolavori in campionato) e dei calci d’angolo. Ed è uno dei rigoristi, se si dovesse andare oltre il novantesimo. Clima sereno ieri nell’allenamento di rifinitura, Pellegrini è entrato in campo scherzando con Veretout. Ma la tensione salirà con l’avvicinarsi della partita.

Roma, record di gol Pellegrini è il degno capitano di questa squadra. Stimato da tutti. Nainggolan, in visita a Trigoria nei giorni scorsi, ha detto che la Roma può andare in finale grazie a una sua punizione. Rizzitelli, cuore giallorosso, si augura che sia un gol del capitano a spingere la Roma a Tirana. La rete all’andata ha un peso, la Roma riparte dall’1-1 di Leicester giocando la qualificazione davanti a settantamila spettatori. E’ un buon momento per Pellegrini, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da diversi infortuni. Lorenzo è un titolare insostituibile per Mourinho ed è diventato il giocatore che più di tutti fa la differenza in questa squadra. Il capitano ha stabilito il record personale di gol, gioca più vicino alla porta e può sfruttare meglio le sue caratteristiche. Ha già raggiunto quota tredici gol in tutte le competizioni ed è stato determinante anche in Conference League, a cominciare dai preliminari. Sono cinque le reti in totale, compresa quella che ha aperto le marcature contro il Leicester e ha permesso alla Roma di poter sognare la finale attesa da quattordici anni, stasera si gioca la qualificazione a Tirana nell'Olimpico strapieno. La stagione non è ancora conclusa, ma intanto il capitano ha già stabilito il suo primato assoluto in carriera perché non era mai stato così decisivo nelle coppe europee.