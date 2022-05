ROMA - Roma-Leicester richiama anche vecchie battaglie del passato. E proprio su questo si basa la scenografia organizzata dalla Curva Sud per la grande semifinale di ritorno di Conference League. Nella scenografia tutta gialla e rossa si vedono sue legionari "difendere" lo stemma capitolino, poi sotto la scritta in latino: "In Britannia cuncti nomen romanorum horrebant", tradotta: "In Britannia tutti temevano il nome dei romani". Una scenografia mozzafiato per un grande match.