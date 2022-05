La Roma sotto la Curva Sud: Olimpico in delirio, Mou scatenato

ROMA - Il triplice fischio è stato accompagnato dal boato dell'Olimpico, poi il delirio di tutto lo stadio. Compresi dei giocatori. La Roma in delirio per la finale di Conference League conquistata dopo aver battuto il Leicester 1-0 grazie alla rete di Abraham. Al fischio finale di Jovanovic tutta la panchina è corsa in campo per festeggiare con i giocatori felici ma stremati dopo una battaglia durata 95 minuti. Giocatori, preparatori, staff tecnico: tutti in delirio per aver raggiunto la finale.

Poi tutta la squadra ha applaudito i 64mila tifosi dell'Olimpico ed è andata a festeggiare sotto la Curva Sud: cori, applausi, bandiere al vento. Una vera e propria festa per il grande traguardo raggiunto dalla squadra che il prossimo 25 maggio sfiderà il Feyenoord a Tirana. La festa dei tifosi è proseguita poi anche al rientro in campo dei giocatori: canti romani, applausi, balli e sempre le bandiere al vento. Mourinho è rimasto in campo anche dopo l'uscita dei giocatori: scatenato ha festeggiato a distanza con i giocatori e poi si è battuto il pugno verso il cuore per ringraziare questa splendida tifoseria.