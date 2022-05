Abraham: “La finale è un sogno che si realizza”

ROMA - La Roma vola in finale di Conference League. Festa grande all'Olimpico dove la squadra di José Mourinho ha battuto il Leicester 1-0 grazie alla rete di Abraham, aggiudicandosi quindi la doppia sfida e conquistando il pass per la finale di Tirana. Al termine del match Abraham è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

Andrete in finale.

“Non ho parole per la mia squadra, per i tifosi. Un sogno che si realizza. La Roma meritava la finale, sono felicissimo per tutti”.

Come hai fatto in così poco tempo a conquistare tutta questa gente?

“L’ho sempre detto, mi sono innamorato da subito di questi tifosi. Come se giocassi qui da tanti anni. Oggi i tifosi hanno fatto la differenza prima ancora che iniziasse la partita”.

Alla fine eri distrutto, quando la partita è finita hai pregato. Questa è l’emozione più bella della tua vita?

“Non so dove abbia trovato le energie per festeggiare, in panchina eravamo tutti in piedi. Il fischio finale è stato una liberazione”.