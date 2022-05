Mourinho: “La Roma è una famiglia. Partita straordinaria, fiero dei miei”

ROMA - La Roma vola in finale di Conference League. Festa grande all'Olimpico dove la squadra di José Mourinho ha battuto il Leicester 1-0 grazie alla rete di Abraham , aggiudicandosi quindi la doppia sfida e conquistando il pass per la finale di Tirana. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Ci si abitua a emozioni come queste?

“Sono stanco, voglio andare a casa. Questa è una vittoria della famiglia, della famiglia in panchina e dello stadio. Questo è il nostro merito più grande, questa empatia, questo senso di famiglia… Abbiamo fatto una gara straordinaria, magari altri la interpreteranno in un altro modo, ma Rui Patricio ha fatto 2 parate in 180’ contro una squadra di Premier League, qualcosa di buono abbiamo fatto. Non voglio dire tanto, dico che i ragazzi sono straordinari e meritano questo. Lunedì abbiamo un’altra partita, dobbiamo finire bene il campionato. Adesso abbiamo fatto un percorso fantastico, abbiamo pagato con punti persi in Serie A, adesso andiamo in finale e vogliamo vincerla”.

È stata una “battaglia” di calcio?

“Sì, siamo una squadra che rischia, che pressa ma è impossibile farlo per 90’. Abbiamo abbassato il blocco, siamo passati al 3-5-1-1, la linea dei 5 ha controllato bene, si sono sforzati bene e non era facile senza Mkhitaryan, i sostituti hanno altre caratteristiche. Il modo che posso definire questa storia di arrivare in finale è la famiglia”.

Abraham?

“Tammy lo sa, mi rifiuto a parlare bene di lui perché può fare meglio e lui lo sa. Ha grandi potenzialità per fare ancora meglio, mi fa fatica accettare chi può fare meglio, voglio di più da Tammy non solo contro la Lazio o contro il Leicester ma sempre. Oggi è la vittoria della famiglia, poi faccio i complimenti a Carletto (Ancelotti, ndr) che è arrivato in finale. Ora vinciamola”.