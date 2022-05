Abraham, il gesto verso la Curva Sud che fa impazzire i tifosi

Meno di un anno è servito a Tammy Abraham per prendersi la Roma . Con il suo gol che ha deciso la gara contro il Leicester , l'attaccante inglese ha regalato ai giallorossi la finale di Conference League , poi ha lottato fino alla fine, fino a quando non ce l’ha fatta più. Ha incitato i tifosi a sostenere la squadra nei momenti di maggiore sofferenza. E alla fine ha festeggiato con i compagni. Abraham è amato dalla piazza e si capisce perché: gioca con il cuore. A fine partita, non è sfuggito il suo gesto verso la Curva Sud che ha fatto impazzire i tifosi.

Roma, Abraham infiamma l'Olimpico

Al fischio finale del match contro il Leicester, è esplosa a bordo campo la festa giallorossa. Tra i più celebrati c'era ovviamente Abraham, marcato a uomo dai fotografi durante il giro di campo. L'inglese ha voluto ringraziare i quasi 65mila dell'Olimpico e si è diretto sotto la Sud in festa. Mentre partivano le prime strofe di "Grazie Roma", Abraham si è emozionato nel sentire l'urlo della curva e ha fatto segno ai fotografi di immortalare i tifosi, non lui. "I tifosi hanno vinto la partita al nostro posto prima ancora di cominciare - ha poi detto - Ancora stanno cantando. E’ un sogno arrivare in finale per tutti, è il motivo per cui sono venuto qui e lo stiamo realizzando".