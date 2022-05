Roma, la festa negli spogliatoi: abbracci con Mourinho e il coro per la finale a Tirana

ROMA - La Roma vola in finale grazie alla vittoria per 1-0 contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League. Grande entusiasmo in campo, con l'abbraccio dei giocatori ai 64mila dell'Olimpico, ma grande festa anche negli spogliatoi dove la squadra ha ricevuto l'abbraccio della dirigenza. Tiago Pinto, pazzo di gioia, ha accolto nel tunnel tutti i calciatori, poi è stato il turno dello Special One che in campo non ha avuto modo di salutarli per trascorrere più tempo con i tifosi. Il tecnico ha abbracciato tutti i suoi giocatori, poi ha partecipato alla festa nello spogliatoio con balli, cori, e tanto entusiasmo. Poi il coro durato per tanti minuti e che ha reso il clima rovente: "Ce ne andiamo a Tirana!". Una festa cominciata dai tifosi e finita dai giocatori.