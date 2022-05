Roma, l’estasi dei Friedkin: tutta la famiglia all’Olimpico, poi l’abbraccio a Mourinho

I Friedkin sono arrivati separati all'Olimpico: Ryan circa un'ora prima della partita, mentre il resto della famiglia a mezz'ora dal fischio d'inizio. I saluti al sindaco Gualtieri e al vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, grande tifoso romanista. Poi l'abbraccio a Francesco Totti e a Claudio Ranieri, ieri acclamato da tutto l'Olimpico per il suo passato sia da tecnico (e giocatore) della Roma, sia da grande protagonista del Leicester nella vittoria della Premier League.

I Friedkin hanno vissuto intensamente tutto il match, Dan e Ryan - per la prima volta all'Olimpico senza mascherina - hanno tifato come veri romanisti, soffrendo e gioendo insieme alla famiglia e ai loro amici e collaboratori. A fine partita l'esultanza, la grande festa, l'emozione per aver raggiunto una semifinale di Europa League nella loro prima stagione da proprietari e adesso una finale europea. Dopo la partita l'abbraccio a Mourinho, oggi invece arriverà quello alla squadra per complimentarsi e chiedergli l'ultimo sforzo in campionato e naturalmente a Tirana.