Da Real-City alla Roma di Mourinho, il popolo c'è sempre

Roma-Leicester: ho visto una Città - non solo uno stadio - esplodere di gioia, gridare, cantare, piangere. E ho pensato agli annoiati, agli insoddisfatti, ai causidici che non conoscono - li compiango - l’intima ricchezza del calcio metafora della vita che abbiamo visto rinascere dopo anni di paura e dolore proprio lì, negli stadi - anche quelli italiani - sede privilegiata dell’Emozione, ch’è uguale per tutti gli eventi di qualsivoglia serie - A, B, C, e c’è già un insegnamento scolastico - senza addentrarsi in confronti tecnici, per carità, questi giusto oggetto di commenti accademici.