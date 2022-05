Abraham e Smalling, gli inglesi felici giocano a Roma

Abraham ha segnato il gol più importante di tutti. Gli è bastato sfidare in duello il piccolo Pereira per indirizzare in rete il pallone della felicità. C’era evidentemente il destino, in quella porta lato Curva Nord : 31 anni fa un altro numero 9 della Roma, Rudi Voeller , vi scagliò il tiro che valse l’ultima finale europea, la vecchia Coppa Uefa . Bene: il portiere del Brøndby era Peter Schmeichel , il padre di Kasper , oggi capitano battuto del Leicester . Pazzesco. Ma limitare la partita di Abraham a quel gesto tecnico, pure fondamentale per il risultato, sarebbe ingiusto. Tammy è stato, ed è spesso, un centravanti che gioca a tutto campo. Utilissimo anche nella fase difensiva , sia perché è il primo a chiamare il pressing sui costruttori avversari sia perché è un supporto prezioso sui calci piazzati. Contro il Leicester, guarda caso, ha incrociato anche la traiettoria più pericolosa della semifinale, respingendo l’unico tiro tentato da Jamie Vardy . Se doveva essere una sfida anche in prospettiva Mondiale , tra due nazionali inglesi, Abraham l’ha vinta in ogni specialità. Per questo Mourinho gli ha chiesto di resistere il più possibile, una volta recepita la richiesta di sostituzione per sfinimento: poteva capitare un’altra situazione in cui il suo fisico, il suo coraggio, avrebbero aiutato la Roma a respingere l’assedio del Leicester. Immaginate cosa sarebbe successo se Mourinho fosse stato obbligato a giocare il supplementare con Shomurodov .

Smalling, il simbolo

Ma non poteva succedere. Non giovedì. Non all’Olimpico, circondato da una magia popolare che ha cancellato anche la tradizione negativa contro i club inglesi. Nelle precedenti due semifinali europee, in Champions nel 2018 e in Europa League nel 2021, la corsa e i sogni si erano interrotti davanti ad avversari più forti, prima il Liverpool e poi il Manchester United. In questo caso la Roma è stata superiore perché ha saputo portare tutto dalla sua parte. In campo e fuori. Con il contributo insostituibile di un difensore mai troppo rimpianto lo scorso anno: Chris Smalling, divorato da infortuni e insicurezze, giocò in condizioni pessime la semifinale contro lo United, la squadra del suo passato. E la Roma di Fonseca affondò a Old Trafford con un secondo tempo imbarazzante, finito 5-0 per gli inglesi. E’ fortemente simbolico che sia stato Smalling a sorreggere la difesa contro il Leicester, dopo un semestre nel quale finalmente i guai, leggi anti-Covid incluse, hanno smesso di cercarlo. La sua sola presenza, tra respinte aeree e terrestri, è stata un deterrente per le offensive rivali. Mourinho spera che la sua solidità funzioni anche il 25 maggio a Tirana: insieme i due hanno già vinto una finale, nel 2017 a Stoccolma, con il decisivo aiuto di Mkhitaryan, recupero atteso per l’ultimo atto. E dall’altra parte c’era sempre una squadra olandese.