Internazionali d'Italia, bagno di folla per Mourinho: "Mister, andiamo a Tirana"

Giornata piovosa agli Internazionali BNL di tennis, in questi giorni si sta delineando il tabellone del torneo Atp in programma fino al 15 maggio. Gli Internazionali raccolgono sempre numerosi spettatori d'eccezione tra i quali questa mattina anche il tecnico della Roma José Mourinho. Lo Special One dopo aver diretto l'allenamento odierno a Trigoria ha voluto assistere alle partite di qualificazione del torneo del Foro Italico. Accompagnato dal preparatore dei portieri Nuno Santos, Mou ha fatto il tifo al campo quattro per il suo connazionale Joao Sousa: la sua presenza non è passata inosservata e il tecnico si è messo a disposizione per autografi e selfie con i tifosi presenti.