Mkhitaryan e il rientro con la Roma: il piano di Mourinho verso Tirana

ROMA - Giovedì sera ha festeggiato in borghese insieme ai compagni di squadra e allo staff tecnico, felice di aver visto la sua Roma battere il Leicester e ancor più motivato a rientrare il prima possibile per giocare il tanto atteso match di Tirana. Henrikh Mkhitaryan ha ringraziato i suoi compagni di squadra per avergli dato la possibilità di vivere la sua seconda finale europea. Sarebbe stata la terza se le questioni politiche non si fossero messe in mezzo al calcio giocato: per questioni di sicurezza nel 2019 infatti il giocatore fu costretto a non partire con l’Arsenal per la finale di Europa League in programma a Baku a causa del conflitto tra Armenia e Azerbaijan. A distanza di tre anni è pronto a rivivere una nuova finale e cercare di conquistare il suo secondo trofeo europeo dopo l’Europa League vinta con Mourinho nel 2017 contro l’Ajax.

Roma, Mkhitaryan senza rischi Il tecnico dopo la vittoria contro il Leicester è stato chiaro: «La situazione di Mkhitaryan ora si trasforma, non bisogna rischiarlo. Quando giochi una finale le cose un po’ cambiano, anche se noi dobbiamo pensare alle ultime tre partite di campionato». La Roma resterà concentrata sulla Fiorentina, il Venezia e il Torino, il trequartista armeno invece un po’ più sul Feyenoord. Mourinho è sempre stato molto sincero sull’importanza del trentatreenne: è unico e insostituibile, e come tate andrà tutelato per farlo recuperare al meglio dalla lesione riportata nella gara d’andata contro il Leicester. La Roma anche con la sua assenza è riuscita a portare a casa una grande vittoria nella sfida di ritorno contro gli inglesi, adesso però aspetta il suo “tuttocampista” per avere ancor più qualità in mezzo al campo e, quindi, maggiori chance di portare a Trigoria un trofeo che manca da quattordici anni.