Roma, il Feyenoord si prepara per la finale: dal 18 maggio in ritiro in Portogallo

ROMA - Testa alla Fiorentina, ma inevitabilmente un occhio è rivolto anche alla tanto attesa finale di Conference League. La Roma studia la finale del 25 maggio, così come il Feyenoord che prepara le mosse per arrivare al meglio al match di Tirana. Il club olandese terminerà la stagione la prossima settimana, il 15 maggio con la sfida al Twente. Per preparare al meglio la finale il Feyenoord ha deciso di andare in ritiro in Portogallo, a Lagos, per preparare al meglio la sfida contro gli uomini di José Mourinho. A riferirlo è Voetbal International. Il tecnico del club olandese Arne Slot, è giunto a questa decisione dopo una telefonata con l'ex allenatore Giovanni van Bronckhorst che nel 2018 prima della finale poi vinta contro l'AZ, aveva avuto la stessa trovata.