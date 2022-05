Roma, tifosi furiosi per il caos Uefa. Il Feyenoord: "L'89% dei biglietti agli albanesi"

ROMA - Sold out per la finale di Conference League, ma la vendita degli 8500 biglietti messi a disposizione ieri non è andata come i tifosi si aspettavano. Un vero e proprio caos sul sito della Uefa per acquistare uno o più tagliandi per la sfida del 25 maggio all’Arena Kombëtare: niente è andato per il verso giusto, in pochi sono riusciti ad acquistare il biglietto a causa dei continui crash del sistema e problematiche legate alle tante connessioni simultanee per riuscire ad accaparrarsi un seggiolino nel piccolo stadio da 19milla posti che ospiterà la finale.