Il Feyenoord contro ogni scaramanzia: programmata la festa per la vittoria

ROMA - Il Feyenoord contro ogni scaramanzia. Nessuna paura di perdere la finale di Tirana contro la Roma, a tal punto da pianificare già la festa per la vittoria della Conference League. La squadra olandese domenica prossima, dopo l'ultima partita di Eredivise da giocare contro il Twente, partirà per il Portogallo per un mini ritiro a Lagos prima di volare in Albania.

Ma intanto a Rotterdam è già stata studiata la festa per accoglieree il Feyenoord con la coppa. Il sindaco Aboutaleb ha infatti dichiarato: "La città di Rotterdam è orgogliosa che il Feyenoord sia in finale. sarebbe fantastico in caso di vittoria stare con loro sulla terrazza del Municipio con molti tifosi. Purtroppo con grande delusione, una cerimonia al Coolsingel (la via principale di Rotterdam) non sarebbe fattibile. Ecco perché, dopo esserci consultati con il Feyenoord, è stato scelto il de Kuip come location". Insomma, il club e la città hanno pianificato già tutta la cerimonia che si svolgerà venerdì 27 maggio alle ore 13:00. Sempre che la squadra sbarchi con la coppa. A questo ci penserà la Roma.