Roma, Mourinho premiato a Trigoria con la panchina d'oro del 2010

ROMA - Non è mai troppo tardi per ritirare un premio, anche a distanza di dodici anni dalla sua vittoria. José Mourinho questa mattina ha ritirato a Trigoria la Panchina d'Oro che aveva vinto quando era alla guida dell'Inter. Al Fulvio Bernardini Demetrio Albertini e Renzo Ulivieri hanno consegnato il premio allo Special One, che adesseo è stato ben felice di accettare. Nel 2010 infatti Mourinho aveva deciso di non ritirare la Panchina d'Oro in segno di protesta nei confronti degli altri colleghi. Adesso, ha potuto ritirare il premio da aggiungere nella sua già piena bacheca di riconoscimenti.