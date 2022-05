Panucci: “Roma, vinci la Conference. Poi servono 4-5 colpi”

ROMA - La via verso la vittoria è il pensiero unico: "Non posso immaginare la Roma senza la coppa". Christian Panucci indica, perché sa. La sua bacheca luccica di titoli internazionali. Ed è anche arricchita dagli ultimi successi romanisti, 14 anni fa. Ma stavolta parla la pancia: "Nelle finali contano i dettagli: un passaggio, una diagonale. Da romanista tiferò alla morte, sperando che si riesca a battere il Feyenoord e a festeggiare tutti insieme". Da ex ct della nazionale albanese, conosce alla perfezione la discussa sede della partita: Tirana. "Lo stadio è piccolo - chiarisce - ma è veramente un gioiello. E puoi raggiungerlo facilmente a piedi dal centro città. Sono sicuro che gli italiani si troveranno bene in Albania, un posto accogliente e rispettoso. Per me lavorare lì è stato bellissimo".

Dybala, la Roma è calda. Mourinho lo vuole Come si gioca una finale? "Bisogna interpretarla. Serve la tensione giusta per non complicarsi la vita. Concentrazione ok, nervosismo no". Il Feyenoord puoò spaventare la Roma? "Quando arrivi in fondo significa che i valori ci sono. Li ho visti, fanno un calcio di possesso rapido. Non elimini una squadra come il Marsiglia per caso. Spero però che la Roma si dimostri superiore". Mourinho con la sua mentalità può essere il valore aggiunto? "José ha l’esperienza necessaria per gestire la situazione. Mi auguro che riesca a trasferire ai calciatori la giusta tranquillità". Lei cosa faceva prima delle finali? "Riposavo. Tanti miei compagni non dormivano la notte, io non ho mai avuto problemi. Il giorno della finale di Champions contro la Juventus, con il Real Madrid, Fernando Hierro mi insultò perché come al solito avevo preso sonno alle 21.30 e mi ero svegliato freschissimo". Poi finì bene, con il gol di Mijatovic ad Amsterdam. È quella la sua finale del cuore? "Tutte le porto nel cuore. Penso a Milan-Barcellona, un sogno. Ma ho un ricordo positivo anche di quella persa contro l’Ajax. E’ stata una grande notte". Da vecchio leader, cosa consiglierebbe ai compagni più giovani nell’avvicinamento alla partita? "Direi loro di godersi il momento. State felici e sereni, la finale dà sensazioni incredibili". Perché la Roma non ha più vinto dopo il 2008? "Bisognerebbe chiederlo a chi l’ha gestita dopo... (ride, ndr). Se riflettiamo, in questo club sono passati diversi giocatori che poi hanno vinto la Champions League altrove. Però è anche vero che la Roma ha trovato sulla propria strada una grande Juventus. E ora le milanesi". Perché invece Panucci si è innamorato della Roma pur avendo vinto tutto in altre società? "Perché la Roma non è la donna più bella che abbia conosciuto. Ma è quella che mi ha emozionato di più. Quando indossi quella maglia non hai paura di niente. E la città, beh, non ha bisogno di commenti: ci vivo da vent’anni".